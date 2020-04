La Real pretende volver a entrenar ¡este martes!

Según han podido saber el diario 'Mundo Deportivo' y la 'SER', la Real Sociedad quiere volver a entrenarse en Zubieta a partir de este próximo martes y estaría haciendo todo lo posible para conseguir el permiso.

El entrenador, Imanol Alguacil, se lo ha comunicado a sus jugadores en una videollamada que tuvo lugar este pasado viernes y en la que se explicaron todas las medidas de seguridad que se llevarían a cabo.

La Real Sociedad podría evitar un comunicado oficial para explicar detalladamente el plan de actuación, que sería de forma paulatina y con muchas medidas de seguridad.

Los jugadores de Imanol regresarían en grupos de dos y en campos diferentes después de pasar por los test que descarten un posible positivo por COVID-19.

Además, los futbolistas no podrán pasar por las duchas y no se desplazarán a otro lugar que no sea desde sus domicilios al campo de entrenamiento.

El club vasco, de momento, se encuentra hablando con las entidades pertinentes para conseguir el visto bueno. De entrenar de nuevo, sería el primero en hacerlo.