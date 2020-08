La Real renueva a Merquelanz hasta 2025

Merquelanz llevaba toda su vida en la Real Sociedad. Ascendiendo poco a poco en las categorías inferiores del club, llegó a debutar con el primer equpio en la temporada 2018-19. Pero el pasado verano tuvo que despedirse temporalmente de su casa en busca de minutos.

En calidad de cedido se enfundó la camiseta del Mirandés el volante izquierdo de 25 años, un equipo con el que sacó todo su potencial a la luz firmando una temporada rendonda: 17 goles y once asistencias en 43 partidos oficiales.

Un registro que ha convencido a la Real Sociedad para atarle al equipo cuatro temporadas más. El club de San Sebastián ha anunciado a través de sus canales oficiales la renovación de Merquelanz hasta el año 2025.

Una oportunidad de oro para Merquelanz de afianzarse en el primer equipo que está dispuesto a aprovechar: "Es un día muy especial, muy bonito. Un día que esperas toda tu vida. Hay mucho trabajo y mucho sufrimiento detrás, sobre todo con las lesiones, pero lo importante es estar aquí. Estoy muy contento".

"Me tocó salir cedido, algo que mucha gente no ve con buenos ojos, pero vi que era una bonita manera de seguir progresando y recuperarme. Así ha sido. Al final he conseguido estar a buen nivel y volver a casa, que era el objetivo inicial. A priori no vengo con ningún papel. Vengo a darlo todo en cada entrenamiento, a pelear", añadió el joven jugador español.

"Sabemos cómo es Imanol, le gustan los jugadores intensos, que entrenan bien a diario. A partir de ahí, el míster decidirá cuándo contar conmigo. Vengo a darlo todo y a tener los máximos minutos posibles. Es extraño porque la primera vez que pisé el Reale Arena fue con la camiseta del Mirandés. Ya queda menos para pisarlo como 'txuri-urdin'. Tengo muchas ganas", sentenció Merquelanz en unas declaraciones ofrecidas a la web del club.