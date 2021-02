La Real se autoconvence: "Vamos a ganar aquí y allí"

La Real Sociedad llega en un buen momento a la eliminatoria ante el Manchester United. Su presidente ha recalcado el buen hacer del equipo tanto a nivel deportivo como en la gestión de todos sus niveles.

"Es una eliminatoria difícil, pero estoy convencido de que vamos a pasar. Cuando tienes contacto con el entrenador y los jugadores, todavía te convences más", señaló Aperribay a 'ETB'.

Y no poder jugar en casa por el COVID-19 no le asusta. Tendrán que hacerlo en el Allianz Stadium de Turín: "Me siento un poco en el exilio, echando de menos una previa en San Sebastián con la afición 'txuri-urdin', pero agradecido a la Juventus por su trato exquisito en la organización de este partido".

"Es una pena porque este podía haber sido el primer gran partido internacional de Anoeta con 35.000 socios. Vamos a ver si les damos una alegría ganando el partido. Con todo este sufrimiento de negocios y personas debido a la pandemia, no tenemos ningún derecho de quejarnos por tener que acatar las normas y jugar en Turín", añadió.

Aperribay explicó algunos aspectos, además, de la continuidad de Januzaj, ex precisamente de los 'red devils'. "Estamos hablando de un grandísimo jugador, que lleva tiempo en Donosti, que ya está adaptado, ya veremos su futuro en los próximos meses", concluyó.