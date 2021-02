La Real se ve fuerte: "Somos igual de buenos que el United"

Bonito partido el que vivirán la Real Sociedad y el Manchester United. Ambos pelearán por seguir vivos en la Europa League.

Mikel Oyarzabal analizó a los 'red devils' antes de la cita. "Este año están a un nivel muy alto. Juegan muy bien, crean muchas ocasiones... Va a ser un partido muy díficil, pero yo tengo confianza plena en la Real", dijo a 'Marca'.

"Vamos a pelear el partido a un equipo muy grande y bueno, pero nosotros no somos menos, somos igual de buenos. Creo que tenemos recursos suficientes para hacerles daño", aseguró.

El 'txuri urdin' dijo que será un choque antológico. "En cuanto a nombre del equipo, será uno de los más bonitos que juegue, sí. Siempre gusta enfrentarte a clubes grandes de otros países, eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien", señaló.

Pese a todo, tiene claro que no será el encuentro más especial de su carrera, ese ya lo vivió: "Para mí, la semifinal de Copa tuvo muchísimo valor".

Por último, lamentó que el choque sea en Turín y no en casa 'txuri urdin'. "Jugar fuera no nos gusta, nos sienta mal. Nos gustaría jugar en Anoeta, pero es una situación excepcional y es lo que toca. Lo más justo es que la vuelta fuera también en campo neutral, pero eso no está en nuestras manos", finalizó.