La Real Sociedad ata a Zubimendi hasta 2025

La Real Sociedad ha anunciado este viernes la renovación de su canterano Martín Zubimendi, hasta 2025, tras las buenas actuaciones realizadas con el primer equipo en el último tramo liguero, según informa el club txuriurdin en un escueto comunicado.

Esta renovación se une a la del también centrocampista Mikel Merino, con quien la Real llegó a un acuerdo el pasado miércoles para prorrogar dos años más, hasta 2025, su contrato como blanquiazul.

Martín Zubimendi, de 21 años y 1,81 metros, llegó a la Real Sociedad en la categoría de Infantil Txiki, juega en la posición de mediocentro, y debutó con el primer equipo en abril de 2019 frente al Getafe en Anoeta (2-1).

En declaraciones a la web de la Real Sociedad, el futbolista ha asegurado que con esta renovación cumple "un sueño" que cuando llegó a la entidad "de pequeño" veía "un poco lejos", pero que finalmente ha conseguido ahora. Un "salto" que, según ha dicho, "es el más difícil, pero a la vez también el más bonito".

Ha explicado que hace dos meses veía casi "imposible" disputar todos los minutos que ha jugado en este tramo final de campaña, si bien ha confesado que en este tiempo se ha sentido "importante" para el equipo, por lo que ha agradecido al entrenador, Imanol Alguacil, "todos los minutos" que le ha dado.

Se ha felicitado además por el final de Liga "tan bonito" que ha hecho la Real Sociedad, que le ha permitido "cumplir el objetivo" de clasificarse para la Europa League.

"Ahora soy consciente de que tengo gente en mi puesto que también es muy importante para el equipo, pero yo, como siempre, voy a entrenar día a día duro. Intentaré hacerme un hueco en el once y, si no, soy consciente de admitir el rol que me vaya a tocar", ha dicho Zubimendi.

"Viene una temporada bonita pero también difícil, por la cantidad de partidos que toca jugar, pero volvemos a estar en una final de Copa, también en una competición europea y son muchos encuentros para disfrutar", ha concluido.