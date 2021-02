La Real Sociedad sigue con Odegaard en la cabeza

Ante una preocupante falta de minutos, Martin Odegaard decidió salir en este mercado invernal rumbo al Arsenal para tener continuidad de cara a la segunda mitad de temporada.

El conjunto londinense acabó convirtiéndose en su destino, pero el mismo podría haber estado en San Sebastián, ya que muchas informaciones señalaron que la Real Sociedad estaba más que interesada en volver a contar con los servicios del futbolista noruego.

Aunque no hubo nada en concreto, el conjunto donostiarra parece que todavía tiene a Odegaard en su agenda y, en función de los acontecimientos, parece dispuesto a volver a acoger en su seno al joven talento del Real Madrid.

"Tenemos una relación excelente con Martin, y desde el minuto uno no fue una posibilidad. No hay ninguna película. Con Odegaard tenemos una muy buena relación y hablamos con él más allá de momentos puntuales. No fue una opción en ningún momento. Son hipótesis. Ahora estamos centrados en lo que somos y en lo que tenemos adelante", aseguró en 'El Desmarque', Roberto Olabe, director deportivo del cuadro vasco.

"Lo que venga después... Martin creció con nosotros, nos ayudó mucho, fue una relación de conveniencia maravillosa porque cada uno se entregó al otro de la mejor manera", sentenció, dejando así la puerta abierta a un posible retorno que, eso sí, parece más que complicado.