La Real Sociedad vuelve a Europa cargada de ambición

La Real Sociedad vuelve este jueves a una competición europea tres temporadas después de su última eliminación, en el campo del Rijeka croata, donde inicia una andadura guiada por la ambición. Así lo ha asegurado su director deportivo, Roberto Olabe, quien dejó claro que la Real no viajará por Europa para hacer turismo, "comer pizza" o hacerse fotos, sino para "competir".

El rival balcánico es, en teoría, el más asequible en la fase de grupos en la que quedado enmarcada la Real, en el que figura también el Nápoles, al que recibirá la próxima semana, y el AZ Alkmaar neerlandés, que se presume como su gran adversario por una de las dos plazas por las que pugnan los vascos.

La Real se ha reforzado para afrontar este reto con un experto como David Silva, buen conocedor de las diferentes competiciones continentales con el Manchester City y cuya experiencia será necesaria para el joven equipo blanquiazul.

Lo lógico es que Imanol Alguacil alinee al canario en un once para el que dispone de mucha dinamita en ataque, con Oyarzabal, Willian José, Isak, Portu o el belga Januzaj que llegan en buen momento a este compromiso tras la goleada al Betis en el Benito Villamarín el pasado domingo (0-3). Ander Barrenetxea es la única baja de atacantes en la convocatoria.

La solvencia defensiva de los donostiarras, por otro lado, es un aval en esta competición en la que es determinante no encajar goles, ya que se presentan en el estadio croata con solo dos tantos encajados en seis jornadas, números que solo mejora el Atlético de Madrid en la liga española.

El Rijeka, cuarto en la liga croata, y con dos bajas debido a la covid, sabe que sobre el papel es inferior a la Real Sociedad, pero no se rendirá de antemano. El equipo croata ha ganado 16 de sus últimos 18 encuentros en casa, por lo que confía en la ventaja de jugar en su estadio, aunque sea sin público.

El club croata informó el lunes de que dos de sus futbolistas -de los que no reveló su identidad- han dado positivo en COVID-19, mientras que no se descarta que otras pruebas antes del partido puedan dejar fuera a más miembros del equipo. Al conocer a sus rivales de grupo, el entrenador del Rijeka, el esloveno Simon Rozman, que está en su segunda temporada al frente del conjunto, dijo que "no se rendirán de antemano".

El equipo de Rozman no cuenta con grandes individualidades y destaca sobre todo por su juego de conjunto. Sin embargo destaca el centrocampista internacional ofensivo Franko Andrijasevic, que protagonizó la jugada del rocambolesco gol que le dio la victoria a su equipo frente al Copenhague y que se hizo viral por lo accidentado del tanto.

Andrijasevic protagonizó una arrancada desde el medio campo tras recuperar un balón y en la carrera dos defensas daneses chocaron entre sí. El internacional croata salvó con una vaselina la salida del portero del Copenhague y aunque su disparo acabó en el travesaño, otro futbolista danés introdujo la pelota en su portería en una jugada aciaga para su equipo.

Otro jugador a destacar es el delantero Sandro Kulenovic, que destaca por su juego vertical y sus asociaciones con Andrijasevic para generar espacios en las defensas rivales.

Alineaciones probables:

Rijeka: Nevistic; Stefulj, Smolcic, Velikoski, Capan, Tomecak; Loncar, Gnezda Cerin, Andrijasevic, Pavicic; Kulenovic.

Real Sociedad: Remiro, Monreal, Le Normand, Aritz, Gorosabel; Zubimendi, Merino, Silva; Portu, Oyarzabal, e Isak.

Estadio: Rujevica (Rijeka).

Árbitro: Bartosz Frankowski (Polonia).

Hora: 18:55.