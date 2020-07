La Real Sociedad vuelve a por Collado

El Barça sabe perfectamente que Álex Collado no continuará en el filial la temporada que viene. El ascenso fallido del equipo de García Pimienta a Segunda División ha desatado que se inicie una renovación para buscar espacio a aquellos que no tendrán espacio en el primer equipo ni volverán a la categoría de bronce.

Al igual que Monchu, el extremo está en esa cuenta de futbolistas y son varios los clubes que ya han preguntado a la dirección deportiva del Barça por él. En este sentido, uno de los más interesados es la Real Sociedad, según contó 'El Club de la Mitjanit' en 'Catalunya Ràdio'.

Los donostiarras, que la próxima temporada jugarán la Europa League, entienden que Collado es un futbolista que puede acoplarse bien a Primera División y al estilo de juego de Imanol Alguacil. Ya se interesaron hace algunos meses y ahora vuelven a por él.

Sí habrá que ver el tipo de operación que se realiza. En las últimas horas se ha hablado de que estos jugadores, como Monchu (también en el radar realista) o Iñaki Peña, saldrían traspasados siempre y cuando se incluya una opción de recompra en el acuerdo.

No obstante, esta operación también está en parte condicionada por Martin Odegaard. La citada emisora explica que irán sí o sí a por Collado si el noruego regresa al Real Madrid; si no es así, podrían intentarlo pero no le asegurarían la continuidad que sí tendría sin la competencia del futbolista blanco.

Álex Collado acaba de cerrar su segunda temporada al completo con el Barça B. En esta última, el extremo de 21 años ha disputado 24 partidos en los que ha hecho cinco goles. Además, ya ha aparecido con el primer equipo en un par de ocasiones a las órdenes de Valverde.