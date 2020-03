La realidad de Lorenzo Sanz: "Aguantó hasta que le faltó el aire, no quería colapsar nada"

El martes finalizó con incertidumbre en el Real Madrid al conocerse que Lorenzo Sanz, ex presidente del equipo blanco, había sido ingresado en la UCI con gravedad.

Aunque nadie terminó de confirmar su positivo por coronavirus, uno de sus hijos, Fernando Sanz, analizó su estado de salud antes de su empeoramiento.

"Estamos bastante preocupados y poco se puede hacer porque no se puede ir. Llevaba ocho días con fiebre, llamaron al teléfono y le dijeron que tomara paracetamol. Ha aguantado ocho días, no quería colapsar el hospital por solidaridad hasta que le faltaba aire y se encontraba peor", comentó el ex jugador, ahora embajador de LaLiga.

"Le han metido dentro y le han dicho que estaba mal, con poco oxígeno en sangre. Decía que tenía poca fiebre y que no quería colapsar el sistema. No sabemos si es o no coronavirus, pero tiene toda la pinta", dijo Fernando.

Paralelamente, otro de los hijos del ex presidente 'merengue', el ex jugador de baloncesto Lorenzo Sanz, también habló en nombre de la familia en su Twitter.