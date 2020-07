La realidad pudo más que el deseo: Casillas no puede volver a jugar

Aunque todas las partes habían expresado su voluntad de que Iker Casillas dijera adiós al fútbol bajo los palos, la realidad es que no hay ninguna opción.

Sergio Conceiçao, técnico del campeón de Portugal, abrió los ojos a todos en rueda de prensa: "Las personas que piden esto no tienen ni idea de lo que ocurre. Iker no puede jugar. No tiene garantías médicas para jugar y tampoco tiene contrato con el Oporto".

El entrenador aclaró sus palabras: "Se podría hacer un contrato por un día o un mes, pero no es cuestión de eso. Tiene que ver con su estado de salud. No es posible. Las personas están mal informadas y luego crean este tipo de movimientos. La gente puede escribir lo que quiera, pero después surgen este tipo de movimientos que no saben nada".

Eso sí, el entrenador, también ex jugador, agradeció a Casillas por lo hecho en el Oporto y también dio cierta validez a los rumores que le sitúan de vuelta en el Real Madrid.

"Fue un jugador muy importante para todos nosotros. Si se confirma su regreso al Real Madrid, espero que esté bien de salud y que tenga suerte en este nuevo proyecto", dijo en la charla previa al partido contra el Moreirense.