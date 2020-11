La receta de Ferran Torres para ganarse a Guardiola

Ha caído de pie. Ha jugado nueve partidos, solo seis como titular, y ha hecho cuatro goles, tres de ellos en sus tres partidos de Champions. Ferran Torres está que se sale en la máxima competición continental de clubes.

Pocos jugadores están teniendo el impacto de Ferran Torres en el City, sobre todo en la Champions. Cuando llegó optó por mantener un perfil bajo, y está dando sus frutos.

Podría haber llegado dando una patada a la puerta del vestuario y diciendo "aquí estoy", pero no. Ferran Torres, a sus 20 años, sabía que no era más que un chaval en un equipo de hombres, el recién llegado entre los veteranos.

Sabía que iba a ser suplente, y no le importó. Porque decidió que iba a aprovechar al máximo sus oportunidades. Demostraría a Guardiola que puede contar con él, que puede ser titular, en los entrenamientos y en los minutos de juego que le diese.

Así fue, pero no se ha ganado al de Santpedor solo así. Ha sabido sacrificarse cuando ha sido necesario, y cuando no también. Cuando ha sido suplente o no ha tenido minutos se ha machacado en solitario en las instalaciones del club para compensar.

Y también, como explica 'Marca', cuida al máximo su dieta. De hecho, comparte cocinero con el propio Guardiola. Esa actitud tan profesional es lo que está enamorando a Pep, y está entusiasmando a los 'citizens'.