La receta de Pezzella para superar el COVID-19: trabajo duro y mate

Germán Pezzella, uno de los primeros jugadores infectados de la Fiorentina consiguió dejar atrás el peligroso COVID-19 pocas semanas después de confirmarse su positivo.

El propio jugador argentino publicó en sus redes sociales el gran momento, anunciado que había conseguido ganarle la batalla al coronavirus, aunque ahora deberá permanencer en cuarentena en su domicilio de Italia.

El jugador de la Fiore recordó en unas declaraciones concedidas a 'Sky Sport' cómo vivió esos terribles días: "Cuando supe que di positivo del coronavirus, no fue fácil para mí. Mi esposa y mi familia estaban muy lejos y los médicos de la Firoentina me recomendaron que me quedara al menos durante una semana".

Además, explicó en qué invirtió las eternas horas libres que tenía: "Luego comencé a entrenarme lentamente y ahora estoy trabajando duro para prepararme cuando llegue el regreso. Leí, estudié, vi series y... bebí mucho mate. Suerte tuve en mi recuperación del mate, muy importente para todos los argentinos".

"Agradezco a todo el mundo el cariño que me han dado y también a todos los médicos, que están haciendo un gran esfuerzo. Cada uno de nosotros tiene que poner de su parte y quedarse en casa, y tal vez participar en la recaudación de fondos. Mi primer deseo es volver a hacer vida normal", sentenció el argentino, muy agradecido por todos los mensajes de apoyo que ha recibido.