La receta de Ziganda para superar el bache: confianza y trabajo

El entrenador del Real Oviedo, Cuco Ziganda cuenta con la confianza del club, que "está dando una muestra de serenidad y apoyo" al trabajo del cuerpo técnico, aunque es consciente de que los entrenadores están expuestos a los resultados y no saben "hasta cuando dura esa paciencia".

El técnico sustentó dicha confianza en que "los resultados tienen que acabar dándose", ya que al equipo, que se encuentra en posición de descenso, "se le está complicando ganar por situaciones muy puntuales" y todos los del club tienen "la sensación de que podíamos tener más puntos".

El entrenador azul, que afronta el partido ante Las Palmas expulsado por protestar, aboga por centrarse en corregir los errores individuales que le están costando puntos a los suyos, como los que se escaparon el miércoles ante el Logroñes (2-3) tras encajar dos goles de estrategia.

"Es algo que no nos había pasado hasta ahora. No podemos conceder esas ocasiones. Es un error nuestro y en el que podemos incidir. No podemos excusarnos con las decisiones arbitrales aunque a veces sean muy evidentes. Eso último es solo cuestión de azar y se compensará", naturalizó el navarro.

Tras haber logrado solo un triunfo en nueve jornadas y estar a la cola de la tabla, Ziganda solo se marca el objetivo de dar la vuelta a la situación ganando en Las Palmas, y para eso quiere hacer un buen equipo "no solo para ahora, sino también de cara al futuro".

"Hemos perdido solidez defensiva, pero por errores individuales que nos penalizan, patrones y automatismos seguimos teniendo. Somos profesionales, hay que convivir con el error que es lo que nos toca ahora, quedan muchos puntos y en la madurez va darle la vuelta", aseguró el ex jugador.