La recomendación de Mel a Setién sobre Pedri

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, ha respondido tras la goleada al Extremadura (5-1), preguntado por el futuro del internacional juvenil Pedri González, que si fuera el entrenador del FC Barcelona, propietario de sus derechos, se lo quedaría para la próxima temporada.

El atacante tinerfeño ha participado este lunes con un gol en la abultada victoria de equipo y, en teoría, se ha despedido para incorporarse al conjunto catalán, que tendría la posibilidad de volver a cederlo al equipo amarillo en LaLiga SmartBank.

"Me he despedido de Pedri como si fuera a verle más por aquí, no depende de nosotros, ni siquiera depende de él. Seremos optimistas, pero si fuera el entrenador del Barça, me lo quedaba, porque cuando reciba una pelota y vean cómo se asocia, comprobarán que es un futbolista muy aprovechable y de un nivel fantástico", ha dicho el técnico madrileño.

Mel se ha referido también a las marchas de Ruiz de Galarreta (Mallorca) y Fede Varela (vuelve al Leganés tras su cesión), y espera que el club les encuentre sustitutos.

También cree que la continuidad del atacante colombiano Juanjo Narváez, cedido por el Betis, es un interrogante "muy grande".

El entrenador del equipo amarillo ha precisado que el objetivo para la próxima temporada lo debe marcar el club, pero imagina que será "coherente", aunque él se considera un técnico "ambicioso".

Lo que sí tienen claro es el "proyecto", basado en los jugadores de la cantera, "porque estos jóvenes no son el futuro, ya son el presente", y pretende hacer de ellos "mejores futbolistas".

Su meta es que Las Palmas sea la próxima temporada un equipo "intenso", que no "deambule" y tenga "una impronta" en Segunda División, pero para ello deben saber de qué dinero disponen y "dónde" se lo pueden gastar, por lo que tendrán que "acertar" con los fichajes que complementen a los jugadores de la cantera.

La Unión Deportiva regresará a los entrenamientos el próximo 10 de agosto para comenzar a preparar el curso 2020-2021, por lo que los jugadores solo tendrán 20 días de descanso entre una temporada y otra.