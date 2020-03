La redención de Vinicius llegó bajo la mirada de Cristiano

No fueron pocos los que pensaron, al ver a Cristiano meterse sonriente en el estadio, bien trajeado y peinado, que ojalá corriera al vestuario en lugar de subir a un palco de lujo del Bernabéu. Aprovechó Cristiano que el fútbol en Italia está parado para disfrutar de su ex equipo, de su ex estadio, de sus antiguos compañeros, antiguos fans. El delantero luso presenció el advenimiento de Vinicius, que a la enésima rompió el armazón del Barcelona. De regalo se llevó otro tanto de un futbolista que durante una temporada llevó sin suerte el '7' que durante una década honró el portugués. Debutó Mariano y marcó.

Tras una primera parte de dominio apabullante del Barcelona, el Madrid se rompió las cadenas y encontró en Vinicius a su mejor soldado en su loca empresa de hacerse con el triunfo. A veces en el fútbol basta con echarle arrojo, osadía y electricidad, vale con insistir, insistir e insistir. El joven brasileño no suele elegir bien, pero a base de no dejar de intentarlo logró el premio que buscaba. A veces al décimo palazo la piñata cae al suelo. A base de golpes cayeron los muros del Abismo de Helm.

Piqué estaba haciendo el partido de su vida en el Bernabéu, aunque ya van varios partidos de su vida en el templo blanco. Hace tiempo que Piqué se ganó el estatus de leyenda, aunque se hable bastante más de sus tuits, escarceos y viajes por la Copa Davis y su amor por la controversia. Contra el Madrid, Piqué juega endemoniado. El defensa catalán despejaba todo lo que le venía. Menos la que acabó en gol de Vinicius.

El ex de Flamengo capitalizó casi todas las incursiones en ataque del conjunto blanco en la primera mitad. Vio amarilla en el minuto once. Antes Piqué le había despejado un balón fácil cuando tenía a compañeros desmarcados en el segundo palo. Puso a prueba a Ter Stegen, pero atrapó el alemán un disparo flojo. Conectaba con Kroos, el que mejor le entiende. Se confirmaba con el 1-0.

El incordio de Vinicius terminó siendo gol en la segunda mitad. El Barcelona metió un bajón imprevisto y el Madrid jugó en campo rival. Ter Stegen enviaba a córner un misil de Isco a la escuadra, Piqué sacaba un balón bajo palos y Benzema, de volea, la mandaba alto. También Kroos forzaba a la defensa 'culé'. Achicaba agua Piqué, pero el torrente de ocasiones al final fue imposible de controlar.

Le dijo Kroos a su compañero que se descolgara, Semedo no se enteró de la película nuevamente y Piqué otra vez tuvo que acudir con el extintor. El tiro de Vinicius necesitó de la puntera del central para que se colara sin remisión en la portería de Ter Stegen. Se señalaba 'Vini' el escudo, un Vinicius que llegó a llorar porque no le entraban los goles. Ante el Barcelona todo fueron alegrías.

Braithwaite casi logra lo que no pudieron Messi, Griezmann y compañía, todo el Barcelona apagado tras una notable primera parte. Para entonces el partido era del Madrid. Mariano, que vino para ocupar junto a los demás el sitio de Cristiano, que hasta se pidió el '7', debutó en Liga y marcó con un minuto en el campo. Esto no lo vio nadie venir.

El Madrid evidencia que tiene sus problemas con el gol, que no tiene en su plantilla a un Terminator como es Cristiano, que es al gol lo que el T-1000 era a la persecución del pequeño John Connor. Cuenta con Vinicius, que al menos no deja de intentarlo. A veces es suficiente con eso.