La redención y la necesidad se encuentran en Montilivi

El Girona recibe este lunes (21:00 horas) a un necesitado Las Palmas con la intención de retomar la senda del triunfo y enlazar su quinto partido consecutivo sin conocer la derrota.

Tras dejar escapar la victoria en Zaragoza en el tiempo añadido (2-2) desaprovechando un 0-2 favorable, el cuadro de Francisco Rodríguez afronta el partido que cerrará la undécima fecha de la Liga de Segunda, la décima para los catalanes, con la ilusión de dar un golpe sobre la mesa, con los puestos de 'play off' como objetivo.

El equipo catalán, que, de ganar, igualaría la mejor racha de Francisco en Montilivi, ha sumado 14 de los últimos 21 puntos, y, para reafirmarse como uno de los candidatos a luchar por el ascenso, se aferra a su combatividad, a la fiabilidad que ya transmite el bloque a pesar de estar todavía en construcción y al olfato goleador de Mamadou Sylla.

A la espera de que Cristhian Stuani levante el vuelo, el ariete hispanosenegalés, llegado a Girona con el mercado veraniego ya cerrado, se ha erigido en el líder del equipo y ha respondido a la confianza de Francisco con cuatro dianas y dos asistencias.

En el partido ante Las Palmas, el séptimo en 23 días para los rojiblancos, el '18' será, salvo sorpresa de última hora, el gran referente de un once al que podrían volver Jonás Ramalho, Sebastián Cristóforo y Monchu, ya disponibles tras cumplir un encuentro de sanción por las rojas que vieron en Almería (0-0).

Francisco no podrá contar ni con Arijanet Muric y Yoel Bárcenas, convocados por las selecciones kosovar y panameña, respectivamente, ni con los lesionados Stuani y Juanpe, pero recupera a Samu Sáiz.

Las dos grandes dudas en el once del Girona radican en el lateral izquierdo, con Antonio Luna y Enric Franquesa como candidatos, y en el acompañante de Sylla y Nahuel Bustos en ataque, con Sáiz y Aday Benítez como opciones, aunque Francisco también tiene la posibilidad de jugar con los dos dejando en el banquillo a Bustos o sacrificando una pieza del trivote Monchu-Cristóforo-Gumbau.

En cuanto al Las Palmas, nueve días después de su derrota en casa ante el Real Oviedo (1-2) en su peor partido de la temporada, el equipo persigue recuperar su identidad, como proclamó el entrenador del equipo amarillo, Pepe Mel.

La "obsesión" del técnico madrileño es que su equipo vuelva a competir como lo había hecho hasta entonces, y ver de nuevo a un conjunto "intenso, incisivo, que meta pierna, contundente en ambas áreas y que tenga superioridad numérica donde esté el balón".

Para recuperar esas señas de entidad, los isleños tendrán que reponerse a las muchas bajas con las que viajan a Montilivi, si bien el once tipo de Mel no se verá muy afectado, salvo en el puesto de delantero centro, para el que no estará el goleador argentino Sergio Araujo.

Para completar la convocatoria, han tenido que entrar dos futbolistas del filial, el central Saúl Coco y el extremo Pau Miguélez, así como el centrocampista Christian Rivera, ex jugador del Girona con el que apenas cuenta el entrenador madrileño.

Los centrales Tomás Cardona e Ismael Athuman, el centrocampista Maikel Mesa, el extremo Pejiño, el atacante Clau Mendes y el lateral derecho Ale Díez, lesionado de larga duración, completan la relación de bajas.

Salvo sorpresas, la única duda en la alineación inicial está en el puesto de ariete, al que optan el grancanario Edu Espiau y el italiano Pietro Iemmello, los dos únicos delanteros de referencia que figuran en la lista de Mel.

Alineaciones probables:

Girona: Juan Carlos; Calavera, Ramalho, Bernardo, Luna; Monchu, Cristóforo, Gerard Gumbau, Aday Benítez o Samu Sáiz, Mamadou Sylla y Nahuel Bustos.

Las Palmas: Álvaro Valles; Álvaro Lemos, Álex Suárez, Aythami Artiles, Dani Castellano; Sergio Ruiz; Rober, Loiodice, Kirian, Benito; y Edu Espiau o Iemmello.

Horario: 21:00 horas.

Árbitro: Milla Alvéndiz (Comité andaluz).

Estadio: Estadi Municipal de Montilivi.