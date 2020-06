La reflexión de Bielsa sobre el fútbol sin aficionados

El Leeds es uno de los grandes favoritos para subir a la Premier League. El equipo se encuentra en zona de ascenso directo, con una renta de siete puntos sobre el Fulham, tercero en la tabla.

El entrenador Marcelo Bielsa aprovechó su paso por rueda de prensa para mostrar su oposición a jugar a fútbol sin aficionados en las gradas: "Mi deseo es que la industria del fútbol no descubra que puede prescindir de los espectadores".

Además, el técnico argentino reconoció no haber vivido ninguna otra situación como la actual. "Sería injusto no valorar lo que el aficionado representa para cada equipo, sobre todo para un equipo como el Leeds, ya que tienen un fuerte impacto. De todos modos, no va a ser un motivo de justificación para no rendir como debemos", agregó.

Por último, en referencia a la posibilidad de realizar cinco sustituciones, sentenció: "Las interrupciones a mitad de cada tiempo y los cinco cambios perjudican al juego".

"Además, el manejo de los cinco cambios va en dirección absolutamente contraria al motivo por el que se estableció la regla, ya que buscaba a la frescura de los cambios y se utilizan con un sentido táctico", agregó Bielsa.