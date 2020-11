La reflexión de Guardiola en protesta por el ritmo en el fútbol actual

Con dos partidos de media por semana y multitud de competiciones, especialmente en Inglaterra, el Manchester City, por mediación de su técnico, Pep Guardiola, ha dado un golpe sobre la mesa ante las organizaciones para señalar que tienen demasiada carga de trabajo seguida.

"Nuestro trabajo de entrenador ahora es de oficina, que no se lesionen los jugadores y nada más. Es igual en todos los lados. Los entrenadores hoy ya no existen. Son gestores de jugadores para que no se hagan daño. Hay muy poco tiempo, no hay nada que hacer", empezó explicando en rueda de prensa.

Guardiola piensa que no tienen tiempo para analizar los errores, para ver nuevas tácticas y, en definitiva, hacer mejorar a sus equipos: "Y todo es prepartido y recuperación, prepartido y recuperación...".

"Y así es muy difícil poder hacer cosas para que el partido pueda mejorar", añadió Guardiola, que siempre habla claro y esta vez incidió en esa necesidad de parar a veces. "No hay tiempo para poder entrenar. Todo es recuperación y no hay tiempo para poder mejorar al equipo", concluyó.