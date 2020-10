La reflexión de Klopp tras la lesión de Fabinho: "El fútbol es como el matrimonio..."

Fabinho tuvo que marcharse sustituido del Midtjylland-Liverpool, lo que dejó a Jürgen Klopp completamente torcido. El brasileño se había convertido en el sustituto ideal del lesionado Van Dijk, pero esto da al traste con todos los planes del técnico 'red'.

Después de dejarle un recado a Tite y bromear con el periodista en la entrevista 'flash', Klopp pasó por rueda de prensa con el mismo tono irónico. Cuestionado por Fabinho, el alemán hizo otro chascarrillo para mostrar que se lo toma con filosofía.

"Ha sido una noche dura. Pero el fútbol es como el matrimonio, hay momentos buenos y malos. No estamos pasando por uno precisamente malo, pero sí difícil", comparó el entrenador del Liverpool, que lamentaba lo ocurrido con Fabinho.

"Es justamente lo que no necesitábamos. Sabemos que sintió un pinchazo, y eso no es nada bueno. Dijo que podría haber seguido jugando, pero sin esprintar, lo que no ayudaba nada. Veremos, sabremos algo más después de la resonancia, pero no tiene buena pinta", explicó.

"Tenemos que permanecer unidos al 100% y luchar aún más duro. Eso es lo que hicieron los chicos", concluyó Jürgen Klopp.