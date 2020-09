La reflexión y consejo de Iker Casillas para cualquier profesión

En su charla durante la edición número 18 del México Siglo XII en su encuentro anual en la Fundación TELMEX Telcel en el país azteca, Iker Casillas brindó una bonita reflexión para todos aquellos que quieren triunfar en sus respectivas profesiones.

"La gente se puede acordar más de los éxitos profesionales que de todo ese sacrificio que hacían tus padres. Mi padre dejó la carrera de Derecho y mi madre era un poco más de mantener los pies en el suelo. Cuando eres pequeños, debes tener unos padres así, que te sepan inculcar que no todo es tan fácil", recordó.

Pese a su exitosa carrera, el ex portero también tuvo momentos duros: "En tiempos de crisis debes sacar algo positivo, reinventarte y analizar qué es lo que pasa. Me vino muy bien porque tenía 30 años, venía de ganar una Champions y dos Ligas, me sirvió para hacer un parón y replantear mi vida profesional, ya que no todo siempre va a hacer sencillo".

Y dejó una reflexión final: "De los entrenadores que más me han marcado, uno es Luis Aragonés, que me decía que no tenía que mirar al entrenador o compañero, que debía mirarme a mí mismo y ver en qué podía mejorar. Entonces, es un poco lo mismo. Trasladarlo a la gente que está en sus oficinas, no estanto mirar por qué a ese el jefe le aprecia más y por qué a mí no, sino hacer bien mi trabajo e intentar ayudar a la gente, con lo que seguramente tendrás tu recompensa".