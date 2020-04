La reina egipcia a la que comparan con el mismísimo Salah

La FIFA entrevistó a Sarah Essam, una jugadora que ya ha hecho historia en su país. Y es que en 2017 se convirtió en la primera mujer árabe y egipcia en jugar en la FA Women's Premier League.

La jugadora del Stoke City sueña con alcanzar algún día la categoría de oro femenina del fútbol inglés, una Premier League al alcance de las mejores jugadoras del mundo.

"La reina egipcia del Stoke City", tal y como llaman a Sarah, quiso explicar el motivo or el que la comparan con el mismísimo Mohamed Salah, estrella del Liverpool.

"Mo Salah y yo nos mudamos a Inglaterra el mismo año; incluso fichamos por el Liverpool y por el Stoke el mismo mes. Después de que el cántico sobre Mo en el Liverpool se hiciese muy popular, los hinchas del Stoke empezaron a cantarme uno parecido que dice: 'Oh Sarah, la reina egipcia'. Me consideran la versión femenina de Salah, es genial. No hay nada que supere a que te llamen la reina egipcia", explicó Sarah.

Además, la internacional egipcia explicó que sus comienzos no fueron nada fáciles: "Me topé con cierta resistencia de mi familia, que al principio pensaba que el fútbol no sería el entorno adecuado para mí".

"Espero aprovechar estos logros y experiencias para poder transmitírselo todo a las demás jugadoras egipcias. El fútbol femenino ha venido teniendo bastantes dificultades, y espero que la Federación Egipcia de Fútbol le dé más apoyo. Los esfuerzos a largo plazo nos traerán el éxito, y espero que mis compañeras de selección y yo podamos clasificar a Egipto para el Mundial", sentenció.