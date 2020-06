La relación Bale-Zidane se resquebraja de nuevo

El Real Madrid tiene un problema con Gareth Bale. Si bien parecía que el galés podía ser titular, Zidane prefirió meter antes a Rodrygo en el once ante el Eibar, lo que provocó el enfado del jugador.

Según informó 'Marca', la relación entre Bale y Zidane no tiene solución posible. Ha llegado ya a un punto insostenible en el que, pese a que ambos se defienden en público, no es así en el vestuario.

La fuente citada asegura que no hay nada personal, simplemente que no fluye la química entre jugador y entrenador. No se entienden uno y otro, lo que provoca que su rendimiento no sea máximo.

Bale volvió del confinamiento con las pilas puestas y dispuesto a luchar por un puesto en el once. Parecía que iba a entrar directamente ante el Eibar, pero Zidane eligió al brasileño.

La cara de decepción del galés fue palpable durante todo el encuentro. También cuando entró y, en el parón de la segunda mitad, cuando el francés le habló pidiéndole más intensidad.

En aquel momento el Eibar dominaba al Real Madrid con facilidad, si bien el conjunto blanco siesteaba por el resultado. Pero a Bale no le sentó bien que personalizase las palabras en él.

De esta forma, según 'Marca', la relación entre uno de los jugadores con mayor calidad de la plantilla y Zidane está totalmente rota, lo que puede derivar en la salida de Bale este verano, si bien no tiene ninguna intención de hacerlo.