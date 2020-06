"La relación entre Bale y Zidane es fantástica"

Gareth Bale es feliz en el Real Madrid. De hecho, su idea es cumplir el contrato que le vincula a la entidad blanca.

Y no se cansa su representante, Jonathan Barnett, de explicar lo contento que está Bale en el Real Madrid. "La relación con el club siempre ha sido buena. Nunca ha salido nada malo del club sobre Bale. Zidane tampoco ha dicho jamás nada negativo sobre él", dijo a 'TalkSport'.

Eso sí, reconoció que alguna vez, el propio Barnett sí ha tenido sus más y sus menos con algunos miembros del club. "Obviamente, hemos tenido algunas palabras entre nosotros... pero quién no discute de vez en cuando. En cualquier caso, nunca ha sido nada personal, sino en buenos términos", destacó.

Además, arremetió contra los que aseguran que Bale no sabe hablar español. "Los que se hacen llamar expertos aparecen en televisión una y otra vez. Dicen cosas como que no sabe el idioma y es mentira. Esas personas no le conocen y no le han preguntado a nadie de su entorno, así que no sé por qué dicen esas cosas", dijo.

"Bale habla español. No quiero volver a escuchar a estos llamados expertos que se vuelven idiotas completos cuando van a la televisión a hablar basura sobre Bale. ¿Cómo pueden llamarse expertos si ni siquiera le conocen? ¡Es un chiste!", dijo visiblemente enfadado.

Barnett ya habló recientemente sobre Bale. Dejó claro que, aunque la Premier sería un gran destino para él, no va a irse a Inglaterra.