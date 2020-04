La renovación de Belotti tendrá que esperar a que pase la pandemia

Belotti tiene contrato hasta mediados de 2022 con el Torino, pero no hay visos de que vaya a haber una renovación pronto. De hecho, hasta que el fútbol italiano no vuelva a la normalidad esta no debería ocurrir.

Al menos, eso es lo que asegura 'TMW'. Toda negociación para la ampliación de la vinculación de Belotti con el Torino tendrá que esperar.

La prioridad de todos en el fútbol italiano es volver cuanto antes a la normalidad. Y cuando eso ocurra, llegará la hora de sentarse a renovar aquellos contratos que así lo requieran, como el de Belotti.