"La renovación de Fabián con el Nápoles está parada"

El agente de Fabián admitió que, de momento, no habrá renovación con el Nápoles. EFE

Álvaro Torres, agente de Fabián Ruiz y director general de 'You First Sports', habló con 'CalcioMercato' sobre el futuro de su representado. De momento, la renovación está parada y no habrá más conversaciones con el Nápoles hasta que el fútbol vuelva a la normalidad.