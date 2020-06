La renovación de Maradona se estanca

Lo que parecía un hecho, la renovación de Maradona por parte de Gimnasia y Esgrima La Plata, ha cambiado en apenas unas horas hasta el hecho de que el técnico podría no seguir.

Ambas partes se echan las culpas de que no hayan llegado a un acuerdo. Primero el presidente del club, Gabriel Pellegrino, que criticó al entorno del 'Pelusa'.

"Ofrecimos el mismo contrato para Maradona y la respuesta fue no. Ya mantenerlo es un esfuerzo para nosotros. El problema no es Maradona, es la gente que lo maneja. Tiene un grupo de gente que no permite que hablemos con él", aseguró en 'Radio La Redonda'.

Prosiguió Pellegrino con sus declaraciones. "Maradona tiene un entorno que presiona a través de diversos medios. Comunicacionalmente se manejan en una forma berreta. Esa gente se mueve solo por dinero", apuntó.

La respuesta no se hizo esperar. Lo hizo Matías Morla, abogado del '10', a través de las redes sociales, y lo hizo sin mencionar ni al club ni al propio Pellegrino.

"Diego se jugó todo por Gimnasia. No faltó a un solo partido e incluso desafiando las recomendaciones de sus médicos. Aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prendía fuego, no le quieren renovar. Maradona quiere seguir en Gimnasia", escribió.