La renovación de Nacho, en 'stand by'

Si de algo se habla en los últimos días en el Real Madrid es del capítulo de las renovaciones de los jugadores que acaban o están en los últimos años de sus contratos. Ramos, Modric o Lucas Vázquez son algunos de los nombres que se encuentran en lo alto de la mesa de Florentino Pérez.

Pero hay una renovación que queda en segundo plano y está pasando desapercibida. Y es que Nacho Fernádez acaba su contrato con el club blanco en junio de 2022 y todavía no se han sentado sendas partes a debatir la ampliación de su vínculo.

Nacho se ha asentado en el Real Madrid como el primer sustituto siempre que hay una baja o contratiempo en defensa en el conjunto de Chamartín. El central ha jugado un total de 20 encuentros en lo que va de temporada, todos ellos de titular, excepto en la semifinal de la Supercopa de España frente al Athletic Club cuando sustituyó en el descanso a Varane por lesión.

Tal y como indica 'AS', el defensor ha recibido ofertas suculentas desde equipos punteros tales como la Roma, la Juventus o el propio Liverpool, pero Nacho no se plantea otra cosa que no sea seguir en el club blanco a partir de 2022.