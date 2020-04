La renovación de Wu Lei, en camino

Wu Lei fue una de las incorporaciones más sonadas en el Espanyol y en China por ser uno de los hombres más importantes de la Liga CSL que da el salto al fútbol europeo.

El contrato del extremo izquierdo concluye el 30 de diciembre de 2020, de modo que le quedan pocos meses para decidir lo que hacer con su futuro.

El diario 'Sport' ha podido saber que Wu Lei no piensa en otra cosa que no sea continuar en LaLiga, al menos, otro año más. Este deseo tiene más opciones de hacerse realidad que no, ya que el Espanyol tiene una opción de ampliar un año más su relación, lo que le llevaría al 30 de diciembre de 2021.

Sim embargo, el Shanghai SIPG podrá, luego, repescar a su gran talento o venderlo a otro club si recibe una oferta millonaria que sea bien vista por la entidad asiática.

En su primer curso en España, Wu Lei había hecho 38 partidos y siete goles hasta el parón, en el que ha tenido que derrotar al coronavirus.