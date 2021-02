"La reprobación de la Asamblea fue una lección para el futuro"

Este domingo se celebró la Asamblea Extraordinaria en el Athletic Club y Aitor Elizegi, el presidente, compareció ante los medios de comunicación para explicar la situación.

"Estamos contentos por el trabajo y el esfuerzo, aunque es importante que tengan retorno", dijo en una rueda prensa al respecto en San Mamés en la que reconoció "que cuando te evalúa un órgano capaz y te dice que no has aprobado tienes que plantearte si has preparado bien el examen".

"El suspenso obliga a muchísimo. Una parte importante de la Asamblea fue una lección y la guardo como principio y no como final", comentó, reparando en que el suspenso recibido fue en una "temporada COVID-19", un "escenario en el que muchos gobiernos pueden estar suspendiendo".

Además, Elizegi le dejó la puerta abierta a la posible renovación de Raúl García y aseguró que, en este sentido, espera dar pronto "un mensaje de tranquilidad a la afición".