La respuesta de Adán a Casillas, ¿un mensaje a los árbitros lusos?

Las redes sociales de los futbolistas, a veces, nos muestran que jugador tiene buena relación con otro, a través de mensajes y respuestas. Como fue el caso de Casillas y Adán, que protagonizaron una conversación con sus equipos portugueses como tema principal.

"Toc toc... Abre la puerta, por favor. El Oporto está llegando", escribió el de Móstoles en una publicación en la que el actual portero del Sporting de Portugal se lamentaba por el empate de su equipo a dos ante el Famalicão, mientras que el ex equipo de Iker se encuentra a solo cuatro puntos de diferencia.

Así, Adán no dejó pasar la oportunidad de escribir un mensaje con incógnita. "¡Amigo! Hay cosas del fútbol portugués que no me contaste... ¡seguimos nuestro camino!", publicó después el ex portero del Betis, en un 'post' que creó polémica en redes.

Este mensaje con significado oculto hace pensar que sea en referencia a los árbitros de la Liga Portuguesa, que tras las tablas del Sporting de Portugal, los futbolistas de Rúben Amorim se quejaron abiertamente del arbitraje en su encuentro ante el Famalicão.