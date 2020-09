La respuesta de Álvaro a Neymar ¡y el brasileño contestó de nuevo!

Neymar subrayó una y otra vez que Álvaro le soltó un insulto racista en la riña del PSG-Olympique de Marsella y así lo defendió tras el duelo en su perfil de Twitter. En la misma red social en la que le contestó el central poco después.

El futbolista del Olympique de Marsella adjuntó una fotografía junto varios de sus compañeros para asegurar que el brasileño podía estar equivocado en su pensamiento.

"No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increíbles tres puntos. Gracias familia", lanzó.

El propio Neymar, unas dos horas después del comentario de Álvaro González, apareció de nuevo en Twitter para comentarlo y contestarle: "No eres un hombre para asumir tu error. Perder es parte del deporte. Ahora insultando y trayendoi racismo a nuestras vidas, así que no estoy de acuerdo. No te respeto y no tienes carácter".