La respuesta de Klopp a un niño de 11 años con ansiedad por volver a la escuela

Jürgen Klopp volvió a ser noticia, esta vez no por lo futbolístico, sino por lo personal. Y es que el técnico del Liverpool conmovió al responder a la carta de un joven aficionado que le manifestaba su preocupación por volver a la escuela.

Lewis Balfe, aficionado 'red de solo 11 años, le mandó un escrito a Klopp durante las vacaciones de verano expresándole su preocupación, ansiedad y nervios, motivados también por la situación actual con el COVID-19.

Milena, madre del pequeño, compartió en redes sociales la carta con la que el alemán respondió. Se trataba de un mensaje que se ha hecho viral y en el que Klopp intentó transmitirle tranquilidad y sentimientos compartidos en algunas situaciones.

"¿Puedo empezar contándote un secreto? Me pongo nervioso. Para ser honesto, me preocuparía si no sintiera nervios, porque cuando me ocurre, me da la oportunidad de convertirlos en energía positiva. Sé que puede sontar extraño para un chico de tu edad pensar que el entrenador del Liverpool puede sentirse como tú", comienza el escrito de Klopp.

"De tu carta extraigo que eres muy pensativo y que te preocupas por los demás. Cuando tienes esas cualidades, es difícil no sentirse nervioso", continúa Klopp, que responde a una cuestión del joven Lewis.

"Me preguntaste qué hago cuando mis jugadores se sienten así y la respuesta es simple. Les recuerdo lo importantes que son para mí, que creo en ellos, y no tengo duda de que eso es lo mismo que hace tu familia contigo", escribe.

"No tienes que preocuparte de que puedan ocurrir cosas malas. Como sabrás, he perdido unas cuantas finales y no me sentí bien, pero con la ayuda de mi familia y mis amigos pude seguir adelante, y al final pudimos disfrutar de muchas cosas", sigue.

Trata de transmitir calma Klopp: "Si me hubiera hundido en los malos momentos, sé que esto no habría sido posible, así que intenta ser positivo contigo mismo y afronta con ganas esta etapa en la que seguirás creciendo".

"No olvides que eres parte de la familia del Liverpool y que esto significa que hay millones y millones de personas como tú. Tu apoyo significa mucho para mí y para todos en el club, así que espero que esta carta te muestre que nosotros también te apoyamos. Nunca caminarás solo", concluye.