La resurrección de Banega

¿Perdonará el sevillismo a Banega? Él ya está trabajando en ello. Tras un invierno sinuoso en el que llegó a anunciar su salida del club al fútbol saudí, estuvo en el centro de la diana. Después unas semanas apartado, volvió a sentirse un futbolista importante.

Lo hizo saliendo como titular en el duelo ante el Atlético de Madrid. Dio un gran rendimiento, clave para el empate. Este no deja del todo satisfechos a los hispalenses, para los que la victoria hubiera sido ideal. Pero, al fin y al cabo, el encuentro fue en el Wanda Metropolitano y sacaron petróleo.

El que más sacó fue Banega. Completó todo el partido, le demostró a Lopetegui que puede confiar en él para el tramo final de la temporada y se resarció. Solo queda ver que haga lo mismo en el Sánchez-Pizjuán, donde se le ha llegado a pitar por su polémica.

No estuvo ante el Cluj, no estuvo ante el Getafe y no estuvo ante Osasuna, pero estuvo ante los rojiblancos. Anteriormente, había llegado a encadenar cuatro encuentros seguidos siendo titular: el objetivo no es otro que hacerse de nuevo con su puesto.