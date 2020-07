La retirada más increíble de 2020: ¡Schürrle cuelga las botas con 29 años!

André Schürrle ha puesto punto y final a su exitosa carrera como jugador profesional. A los 29 años, el campeón del mundo con Alemania en 2014 anunció que cuelga las botas.

Sin equipo se encontraba Schürrle tras regresar de su cesión en el Spartak de Moscú y alcanzar un acuerdo con el Borussia Dortmund, club en el que aterrizó en la temporada 2016-17, para rescindir su contrato.

Además de sus éxitos con la Selección Alemana, con la que llegó a anotar 22 goles en 57 partidos oficiales con la camiseta internacional, el ya ex jugador profesional también pasó por las filas de Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburgo, Borussia Dortmund y Fulham, además del Mainz 05, equipo en el que se formó y comenzó su carrera.

Schürrle fue el autor de la asistencia que aprovechó Mario Götze para decidir la final contra la Argentina de Leo Messi. Además, también pasará a la historia por los dos goles que marcó ante Brasil en el 7-1 a la 'Canarinha' en semifinales y su gol ante Argelia en los octavos.

'Der Spiegel' fue el medio encargado en anunciar su retirada, publicando unas declaraciones del propio ex jugador del Borussia: "He madurado la decisión durante mucho tiempo. Los vacíos se me hicieron más profundos y los momentos destacados fueron cada vez menos".

"Siempre busco tener un papel destacado en el equipo para poder seguir creciendo, de lo contrario sabes que perderás oportunidades. En mi nombre y en el de mi familia, quiero agradecer a todas las personas que han formado parte de estos años maravillosos", añadió el alemán.

"El apoyo y el cariño que toda la afición compartió conmigo fue increíble, no puedo pedir más. Ahora, estoy preparado y abierto a todas las nuevas posibilidades que se presenten", sentenció Schürrle.