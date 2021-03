La reunión Messi-Laporta, en 'stand by'

Messi, capitán, y Laporta, presidente, tienen una reunión pendiente. El '10' del Barcelona ya dejó claro en varias entrevistas que quería irse del club cuando Josep Maria Bartomeu estaba al cargo, pero puede que esto cambie tras la victoria en los comicios de Joan.

'Marca' informa de que su encuentro tendrá que esperar. El primer motivo es que el nuevo jefe de la entidad azulgrana tiene aún que estudiar las cuentas actuales de la empresa. Debe conocer de cerca cuál es el balance y el margen monetario para ofrecer o no a Leo una renovación.

La segunda razón es que el padre de Leo, que también es su agente, no tiene previsto personarse pronto en la Ciudad Condal. Él tendrá que formar parte de las conversaciones acerca del futuro de su hijo, conque, mientras no esté, no tendrán lugar estas.

Entretanto, el PSG volvió a posicionarse como un posible destino para Messi en caso de que decida irse del Barcelona. Un periodista llegó a asegurar que uno de los futbolistas de Pochettino lo dio por hecho tras el partido de Champions en el Parque de los Príncipes.