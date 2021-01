La RFEF anuncia el positivo en COVID-19 de Mateu Lahoz

Uno de los árbitros más respetados de España en la última década, Antonio Mateu Lahoz, ha contraído el COVID-19. Así lo informó la Federación Española de Fútbol este lunes.

Según el organismo, Mateu Lahoz se encuentra en buen estado y está asintomático y aislado en su domicilio, guardando la cuarentena obligatoria en estos casos.

El último partido que pitó el colegiado fue el Eibar-Granada del 3 de enero, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga. Desde entonces, no ha estado ni en el terreno de juego ni en la sala VOR.

No tenía asignado ningún encuentro de la Supercopa de España y ya es evidente que, a pesar de que aún no han sido anunciados los colegiados, no la arbitrará.