La RFEF busca aumentar las sedes del 'play off' de ascenso a Segunda

Los 16 equipos que lucharán por los cuatro puestos en Segunda División aún no saben en qué campos lo harán. La 'RFEF', informó 'AS', busca ampliar el número de sedes para realizar el 'play off'.

Aseguró la fuente citada que la intención es que todos los encuentros de cada fase se disputen el mismo día y a la misma hora, lo que dificulta las opciones para poder jugar los encuentros.

Se le une a ello la exigencia de contar con una gran potencia de luminosidad y un césped en buenas condiciones. También una infraestructura idónea para la realización televisiva.

La opción más plausible, según 'AS', es o bien el Artés Carrasco de Lorca o bien La Condomina, para acompañar al Pinatar Arena, el principal escenario donde se reunirían los equipos.

Precisamente en el Pinatar Arena se realizarán los entrenamientos previos a los partidos de ascenso por un puesto en Segunda División.