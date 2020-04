La RFEF desmiente el bulo de los ascensos y descensos 'exprés'

Así los aseguró, en una nota hecha pública ante informaciones difundidas en redes sociales en las últimas horas. "La RFEF no ha decidido, por el momento, nada en este sentido, y lamenta profundamente la existencia de textos que pueden provocar desinformación, por lo que se ve obligada a reiterar su falsedad", explicó la Federación, asegurando que su "origen es desconocido".

En su comunicado, la RFEF desmintió "tajantemente lo que considera una falsedad, 'fake new' o bulo" transcrito literalmente así: "Acabamos de tener videoconferencia con Rubiales y nos ha comentado que ya tienen aprobado lo del 'play off express' y descensos en todas las categorías contando la clasificación de la primera vuelta. Hoy redacta el real decreto el gobierno para no tener problemas jurídicos posteriormente y a final de semana se anuncia".

La RFEF anunció el pasado 14 de abril un planteamiento para dar por finalizadas las competiciones no profesionales con un mecanismo exprés uniforme en todas las comunidades autónomas, por el que los ascensos se decidirían en una eliminatoria a partido único, no habría descensos y se podría aumentar el número de clubes por grupo.

El organismo que preside Luis Rubiales trasladó la iniciativa a sus homólogos de las territoriales para iniciar una ronda de contactos y conocer el parecer de todos los implicados.

La RFEF tiene previsto reunir a su Comisión Delegada el próximo 8 de mayo por videoconferencia para resolver sobre la finalización de la temporada actual y decidir sobre el comienzo de la próxima.

Por su parte, los clubes tienen sus propias propuestas. Varios han sugerido modificar la categoría de bronce del fútbol español, aprovechando las circunstancias.

Estos 30 clubes, según 'AS', estarían esbozando el borrador para implantar la denominada Segunda B PRO, para una fecha tan próxima como la 2020-21, algo que muchos consideran precipitado.

Su propuesta es la de reacondicionar la Segunda B. Se denominaría Segunda B PRO, y estaría compuesta por dos grupos de 20 equipos. El número de equipos se reduciría, hasta que en la 2022-23 solo quedasen 20, pasando la Tercera División a denominarse Segunda C.