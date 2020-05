La RFEF negó la discriminación en la suspensión de las competiciones

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recalcó este martes que "las decisiones de la Comisión Delegada siguen criterios homogéneos y equitativos y dan seguridad jurídica plena a los resultados deportivos de esta temporada" y rechazó "de forma rotunda que pueda desprenderse cualquier tipo de discriminación de las decisiones adoptadas para la finalización de las distintas competiciones federativas en la situación actual".

A través de un comunicado, la RFEF aseguró que las modificaciones del Reglamento General aprobadas por la Comisión Delegada el pasado 8 de mayo permiten una finalización adaptada a las circunstancias excepcionales actuales derivadas de la pandemia de la COVID-19 y "dan seguridad jurídica plena a los resultados deportivos de la presente temporada".

"La misma RFEF ha publicado una Circular Informativa donde se detallan de manera precisa los cambios introducidos, que responden a criterios homogéneos y equitativos tal como exige la Resolución de la presidenta del Consejo Superior de Deportes", puntualizó.

"Las competiciones oficiales no profesionales de categorías inferiores finalizan en el estado que estaban en el momento de la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno. Las competiciones oficiales no profesionales de categorías absolutas finalizan en el estado que estaban en el momento de declaración del estado de alarma cuando las mismas se disputaban con una única fase de liga regular. Las competiciones oficiales no profesionales de categorías absolutas que tienen dos fases (la liga regular y los play-off de título o de ascensos) finalizan en el estado que estaban en el momento de la declaración del estado de alarma para la fase regular y disputarán en un formato reducido y exprés la fase de play off", expuso.

La RFEF defendió que esa regla "se ha aplicado con carácter general a todas las competiciones, disciplinas, categorías y género sin distinción alguna, ni discriminación alguna".

"Ante algunas informaciones publicadas e incluso reproducidas por algunos representantes políticos, directivos de clubes y jugadores/as acerca de una presunta discriminación sea por razón de género o de otra naturaleza, la RFEF manifiesta que dichas declaraciones no se corresponden con las decisiones adoptadas por la Comisión Delegada de la RFEF", abundó.

El ente federativo sostuvo que "existe finalización de competiciones tanto en masculino como en femenino y existe continuidad de competiciones tanto en masculino como en femenino".

"No es cierto que se hayan finalizado las competiciones en las divisiones femeninas y no en las masculinas. Un ejemplo evidente de ello es que en las categorías femeninas se disputarán los play off de ascenso (por tanto, sí continúan compitiendo) para los equipos con opciones de ascenso de la Primera Nacional Femenina a la División Reto. La única razón de dar por finalizadas o no las competiciones es si en el sistema competitivo previo se preveía única y exclusivamente fase regular o se contemplaba una fase de ascensos o de play off por el título", apuntó.

"La RFEF ha primado en todo momento la salud de los/as futbolistas y su entorno finalizando allí donde era posible finalizar las competiciones y reduciendo al máximo las fases de play off y considera temerarios planteamientos que pondrían en riesgo la salud de los/as futbolistas, queriendo acabar como sea una competición completa cuando no se disponen ni de los medios materiales ni económicos para poder garantizar la salud de los futbolistas en las competiciones no profesionales", asegura en el comunicado.

La federación asegura que "precisamente para garantizar la salud de los/as futbolistas, la RFEF ha aprobado un Protocolo de vuelta a los entrenamientos y a la competición para el conjunto de las competiciones que organiza, reconocido tanto por los responsables médicos de los organismos futbolísticos internacionales como por las más prestigiosas revistas científicas internacionales de medicina deportiva y cuenta con el aval científico de diversas asociaciones científicas internacionales".

"En esta línea, la Comisión Delegada aprobó la posibilidad de realizar cinco cambios durante esta nueva fase y poder disponer de un mayor número de jugadores/as en la convocatoria y disponibles para poder jugar en los partidos oficiales", concluye el comunicado.