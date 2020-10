La RFEF pide sanción para Koeman por sus críticas al árbitro y al VAR

A través de Elvira Andrés, su directora de cumplimiento normativo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha elevado una petición al Comité de Competición para que abra un expediente sancionador a Ronald Koeman.

Esta acción responde a las críticas del entrenador del Barcelona en rueda de prensa a la actuación de Martínez Munuera y del VAR durante el 'Clásico' contra el Real Madrid.

"No entiendo la decisión del árbitro, solo aparece el VAR cuando hay que tomar decisiones contra el Barcelona. Decisiones siempre contra nosotros. Él me dice que es penalti, es incomprensible. No me ha gustado", reclamó Koeman nada más acabar el partido.

"Le dije al árbitro que ojalá puedan explicarme algún día cómo funciona el VAR en España, porque llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha ido en contra del Barcelona, pero sin embargo no entró en la jugada del penalti sobre Messi ante el Sevilla o dos rojas ante el Getafe. ¿Por qué el VAR siempre es en nuestra contra?", añadió el técnico azulgrana.

Pues bien, ahora Ronald Koeman se podría enfrentar a una sanción de entre dos y 12 partidos, según el nuevo reglamento sancionador publicado hace varias semanas. Este también refleja una posible multa que va de los 601 a los 3.005 euros.

Pero no es Koeman el único que podría verse afectado. La RFEF también ha denunciado ante Competición a Xavier Vilajoana, directivo del Barcelona que protestó a través de Twitter. "¡Esto es un p*to escándalo! Munuera, te puedes ir a c*gar...", escribió el encargado de la cantera.

Su tuit se hizo rápidamente viral y Vilajoana pidió disculpas. Aun así, Elvira Andrés ha incluido al dirigente azulgrana en su reporte ante el Comité de Competición, por lo que también se podría enfrentar a una multa económica dentro del margen anteriormente citado, aplicable tanto para técnicos o jugadores como para ejecutivos.