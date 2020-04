La RFEF propone dar por finalizado el fútbol no profesional

El fútbol no profesional podría dar por finalizada la temporada. EFE/Archivo

La Federación se ha reunido este martes con el CSD, y le ha transmitido su propuesta de acabar las ligas de fútbol no profesional, pero manteniendo un sistema de ascensos, por lo que la temporada no sería anulada o quedaría vacante. No habría descensos y el curso que viene se reestructurará en consecuencia la competición.