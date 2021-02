La RFEF responde al Cádiz: "El VAR no tuvo ninguna incidencia en el resultado"

El Cádiz se consideró perjudicado por la actuación del VAR tras la derrota en Liga contra la Real Sociedad y su propio presidente, Manuel Vizcaíno se quejó vía carta. La postura de la RFEF ante este lío la ofreció Juan Antonio Alcalá en 'Tiempo de Juego', de la cadena 'COPE'.

La Federación entiende que el VAR no tuvo ninguna incidencia en el resultado del encuentro, que no debe responder porque la queja andaluza es poco objetiva y poco rigurosa, además de no haberse realizado por los cauces oficiales, y que toda esta situación parece una maniobra de distracción planeada ya de antes.

El organismo argumenta esto en lo rápido que se redactó la carta publicada. Sospecha que fue escrita de antes para tenerla preparada cuanto antes. También concluye que dar por hecho que un árbitro no ha querido pitar algo es inaceptable y que "recusar árbitros" es volver al pasado.

La RFEF le recuerda al Cádiz en esta versión de la polémica que el conjunto subió a Primera División con el mismo VAR que actualmente impera en la categoría de oro del fútbol español. La pelota está ahora en el tejado del club gaditano, que tendría que reformular su queja y enviarla oficialmente para tratar de obtener explicaciones.