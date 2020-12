"¿La roja a Raúl García? No sé si el baremo es igual para todos"

Óscar De Marcos, centrocampista del Athletic, declaró este martes, después de perder 3-1 ante el Real Madrid, que la expulsión a los trece minutos de su compañero Raúl García condicionó el partido.

"No lo he visto. No sé si es de amarilla o no es de amarilla. Es muy pronto el partido y a veces te gustaría que jugasen 80 minutos con uno menos aquí. No sé si el baremo es igual para todos, pero condiciona el partido porque es muy complicado ganar con diez en este estadio o poder competir. Lo hemos hecho a pesar de ellos", declaró en 'Movistar +'.

El jugador del conjunto vasco dijo que su equipo dio la cara hasta el final y dejó claro que el partido lo ganó para el Real Madrid Thibaut Courtois con una parada al final que salvó el empate.

"Luego metieron el tercero. Se nos ha puesto cuesta arriba el partido con la expulsión y luego meten el gol justo antes del descanso. Hemos dado la cara los 90 minutos. Es de valorar el esfuerzo de todo el equipo. Es una pena, nos cae todo del lado contrario y dejamos escapar algún punto. Es uno de los campos más difíciles de la Liga y el equipo ha estado muy bien", explicó.

"La Liga está muy igualada. Estamos muchos equipos en pocos puntos arriba y abajo. Llevamos una serie de partidos que no caen de nuestro lado. Hay que seguir, se saca todos juntos y unidos. Buscamos dar la cara y todos a una, así se hace fuerte el Athletic", concluyó.