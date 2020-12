La Roma blinda a la perla que gustaba al PSG y al Madrid

Durante el pasado verano, Calafiori tuvo dudas de renovar con la Roma y hasta se negó en ampliar su contrato. Incluso, informó 'La Gazzetta dello Sport' que el Real Madrid llegó a estar detrás de un lateral con un prometedor futuro, pues con 18 años es todavía un diamante que pulir.

El PSG también le tiene el ojo echado, aunque ya será más complicado hacerse sus servicios después de la información que ha dado la Roma este martes.

Calafiori ha llegado a un acuerdo con la escuadra romana y ha firmado un nuevo contrato que lo une hasta el 30 de junio de 2025, por lo que la Roma ha blindado a su joven perla.

"La renovación significa mucho para mí, creo que significa mucho para cada chico que creció aquí con pasión por la Roma y que sueña con convertirse algún día en jugador del primer equipo. Parece que lo estoy consiguiendo y quizás todavía no me doy cuenta. No hay cosa más hermosa en el mundo", dijo Calafiori en el acto de renovación.

En esta temporada, el lateral ha jugado tres partidos, dos como titular, y se ha estrenado como goleador del primer equipo.