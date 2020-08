La Roma cambia el FIFA por el PES: nuevo escudo, equipaciones, estadio...

La Roma no aparecerá como siempre en el próximo videojuego FIFA 21. El club italiano ha roto la relación que le unía con 'EA Sports' y ha llegado a un acuerdo con Konami, de modo que ha cambiado de empresa para dos de los videojuegos de fútbol más importantes del mundo.

Así pues, 'EA Sports' ya no tendrá licencia para que la Roma aparezca en el FIFA 21 y el club italiano tendrá un nuevo nombre, un nuevo escudo, nueva denominación para su estadio y otras equipaciones.

De esta forma, AS Roma ya no aparecerá como tal en el FIFA 21 y se verá como Roma FC, además de que jugarán en el Stadion Olympik y no en el Olímpico.

Por otra parte, 'EA Sports' sí que ha reforzado su vínculo con clubes como el Inter de Milán y el Milan.