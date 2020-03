La Roma irá a por Mariano en verano

La Roma necesita nuevo delantero para la próxima temporada. Y Mariano Díaz necesita un equipo donde recibir los minutos que no tiene en el Real Madrid. La intención de los italianos, según 'Defensa Central' es resolver la ecuación aunando esas dos teorías.

Por ello, en verano se lanzará a la carga para acometer el fichaje del hispanodominicano. Una realidad que no será nuevo, puesto que ya lo intentó en varias ocasiones en el pasado.

No obstante, el atacante del Real Madrid no lo pondrá nada fácil. Esta temporada ya dejó muy claro, aun cuando no jugaba, que no quería abandonar su sueño de triunfar en el Bernabéu.

Y comoquiera que el último 'Clásico' cambió su estrella, ahora parece menos oportuno si cabe que pueda aceptar alguna proposición para marcharse.

Su estadística de partidos y minutos sigue siendo bastante pobre, pero Mariano sigue convencido de que puede revertir esa realidad.