La Roma no quería viajar a Sevilla

Desde la Roma reconoce que no tenían ningún deseo de viajar debido al avance del virus. Finalmente, no viajaron a Sevilla. La misma Roma comunicó el no desplazamiento y la UEFA anunció después que no se jugaba.

"Los días previos a jugar el Sevilla-Roma estuvieron lleno de tensiones. Inmediatamente dijimos que no podíamos jugar. Si nos hubiéramos visto obligados a hacerlo a través de un cordón sanitario, no habríamos aceptado. Afortunadamente, no llegamos a ese punto”, afirmó Fienga en 'Corriere della Sera'.

"El daño causado por este virus no es solo médico, sino también social. Me refiero a los comportamientos de las personas egoístas y demasiado astutas. Al principio, alguien trató de aprovecharse de aquellos que eran más débiles en ese momento", declaró el CEO del club.

Cree Fienga que todo ha cambiado tras este virus. "El daño total, una vez cuantificado, debe extenderse a toda la cadena del fútbol. O nos salvamos juntos o nadie se salva. Nada será como antes después del coronavirus, el 'Calcio' no puede ser una excepción", afirmó