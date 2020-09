La Roma pregunta por Mayoral

Después de confirmarse las salidas de Bale y Reguilón, el siguiente puede ser Mayoral. El delantero no cuenta para Zidane y tendrá que buscarse una oportunidad fuera del Madrid.

No obstante, el conjunto blanco no quiere tomar una decisión a la ligera porque todavía no sabe lo que va a hacer con Jovic. El serbio no quiere estar más con el francés y quiere volver al Eintracht.

Mientras tanto, la Roma ha preguntado por la situación de Mayoral, tal y como apunta 'Sky Sport'. El cuadro italiano entra en escena y pretende competir con Valencia, Celta o Marsella, entre otros, para hacerse con el futbolista.

Hay que recordar que el de Parla jugó la temporada pasada cedido en el Levante, club en el que firmó nueve goles y en el que dio dos asistencias tras disputar 36 encuentros.

Apenas quedan once días para que el mercado eche el telón y si el atacante no sale, el Madrid lo perderá la próxima campaña y encima gratis. Y es que el jugador acaba contrato, por lo que en enero de 2021 es libre de negociar con quien quiera.