La Roma quiere atar el futuro de Santon

Davide Santon llegó a la disciplina de la Roma en el verano de 2018. Desde entonces, poco a poco, se ha ganado un sitio en la plantilla del conjunto romano hasta tal punto de que buscan su renovación.

Según informó el 'Corriere dello Sport', el cuadro dirigido por Fonseca ya trabaja en la renovación de un futbolista que acaba contrato dentro de dos temporadas, en junio de 2022.

Pese a no ser un fijo en el once, su polivalencia gusta a un Fonseca que quiere seguir contando con el ex del Inter y del Newcastle. El acuerdo, de cerrarse, no se haría oficial hasta final de temporada.

La intención de la Roma es la de atar en corto al defensa. Así, el objetivo es el de sellar su renovación por dos campañas más, hasta junio de 2024.