La Roma renueva a Mkhitaryan hasta 2021

El Arsenal cedió a Mkhitaryan a la Roma para la presente temporada y ha disputado hasta la fecha 19 partidos, entre los que ha hecho seis goles. El club romano está contento con sus servicios.

Por ello, el mediapunta continuará en el Olímpico hasta el final del presente y excepcional curso por la crisis sanitaria, según informó la Roma con un comunicado a través de las redes sociales.

Además, la Roma ha indicado también que existe un principio de acuerdo con el club 'gunner' para que Mkhitaryan siga durante la próxima campaña.

"Estoy muy satisfecho con la posibilidad de poder quedarme otro año aquí, porque todavía hay metas que no he logrado y quiero tener éxito. No puedo esperar para hacerlo", dijo el futbolista.